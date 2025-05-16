У Стамбулі почалися переговори України та Росії — перші з 2022 року

У Стамбулі розпочалися прямі переговори України та Росії — перші з 2022 року. Вони проходять у палаці Долмабахче.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Українську делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умєров. Повний склад українських представників — тут. Від російської сторони — помічник Путіна, який був головою російської переговорної групи у 2022 році.

Умєров перед початком зустрічі заявив, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні. За його словами, українці прибули до Стамбулу, щоб знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру.

«Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує перемовини із цим — це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють», — наголосив голова Офісу президента Андрій Єрмак, також присутній на перемовинах у Стамбулі.

Українська та російська делегації на перемовинах у Стамбулі.

Перед початком перемовин голова МЗС Туреччини Хакан Фідан у вступному слові наголосив на важливості відновлення перемовин між Україною та Росією. За даними російських пропагандистів, більша частина зустрічі пройде без трансляцій і в закритому режимі.

Російська делегація представлена посадовцями низького рівня — це критикували президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Марко Рубіо.