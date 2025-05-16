У Стамбулі почалися переговори України та Росії — перші з 2022 року

У Стамбулі розпочалися прямі переговори України та Росії — перші з 2022 року. Вони проходять у палаці Долмабахче.
Українську делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умєров. Повний склад українських представників — тут. Від російської сторони — помічник Путіна, який був головою російської переговорної групи у 2022 році.
Умєров перед початком зустрічі заявив, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню і готова до прямих переговорів на найвищому рівні. За його словами, українці прибули до Стамбулу, щоб знайти реальні шляхи до стійкого і справедливого миру.
«Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує перемовини із цим — це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють», — наголосив голова Офісу президента Андрій Єрмак, також присутній на перемовинах у Стамбулі.
Перед початком перемовин голова МЗС Туреччини Хакан Фідан у вступному слові наголосив на важливості відновлення перемовин між Україною та Росією. За даними російських пропагандистів, більша частина зустрічі пройде без трансляцій і в закритому режимі.
Російська делегація представлена посадовцями низького рівня — це критикували президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Марко Рубіо.
- Україна та Росія проводять перші прямі переговори з 2022 року. На початку війни сторони зустрічалися в Стамбулі, але навесні 2022 року зустрічі припинилися. На основі «Стамбульського комюніке» сторони склали великий договір. У відкритому доступі є одна з чернеток цього договору, датована 15 квітня — її опублікувала американська газета The New York Times. Із цієї чернетки зрозуміло, що Росія запропонувала Україні погодитися на нікчемні, нічого не значущі гарантії. Російська сторона залишала за собою право заблокувати будь-яку військову допомогу і водночас вимагала від України обмежити чисельність Сил оборони. По суті, Путін пропонував Зеленському здатися — просто в більш завуальованій формі.