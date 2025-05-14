Росія затвердила склад делегації, що поїде на перемовини в Туреччині. Путіна там немає

Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Стамбулі. Туди увійшли Володимир Мединський, Михайло Галузін, Ігор Костюков і Олександр Фомін. Лідера Росії Володимира Путіна у списку немає.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Він був головою російської переговорної групи у 2022 році, коли українська та російські делегації зустрічались у Стамбулі.

Михайло Галузін — заступник голови МЗС Росії. Ігор Костюков — начальник Головного управління Генштабу Росії, а Олександр Фомін — заступник міністра оборони РФ. Водночас The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля писала, що РФ на перемовинах у Туреччині представлятиме голова МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Тобто рівень російської делегації у Стамбулі понизили.

Питання, чи поїде Путін до Стамбулу, було головним. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що розмовлятиме тільки з Путіним. Лідер США Дональд Трамп не виключав, що прилетить до Туреччини, якщо там буде і Путін. Однак його немає у списку російської делегації.

Перемовини в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писав, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога. Також там буде держсекретар США Марко Рубіо.

Однак участь Путіна залишалась під питанням. На тлі цього президент Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати до Стамбулу і хотів відмовитися від переговорів, пише The Washington Post. Американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.