WP: Росію на перемовинах у Туреччині представлятимуть голова МЗС і помічник Путіна

Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме голова Міністерства закордонних справ Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Приїзд самого Путіна малоймовірний.
Про це пише The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля.
Від американців до Стамбулу приїдуть держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог. Келлог говорив, що президент США Дональд Трамп прилетить на переговори, якщо на зустріч приїде Путін.
Президент України Володимир Зеленський запрошував Путіна особисто приїхати на переговори у Стамбулі — відповіді досі нема. Удень 13 травня Зеленський наголосив, що неприїзд Путіна — це фінальна точка демонстрації того, що Росія не готова до закінчення війни. Тож якщо Путін не приїде на зустріч в Туреччині, США та Європа мають ввести нові пакети санкцій проти РФ, вважає він.
США сподіваються, що Путін приїде на зустріч у Туреччині. За словами Кіта Келлога, команда Трампа вже підготувала перелік ключових тем, які, на їхню думку, сторони мають обговорити. Передусім ідеться про припинення вогню.
Серед інших тем — питання окупованих Росією територій України, контроль над Запорізькою атомною електростанцією, неможливість вступу України до НАТО «в найближчій перспективі», повернення українських дітей, а також розміщення західних контингентів і миротворців в Україні.
Перемовини в Туреччині
Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.
У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.