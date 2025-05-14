WP: США і Європа переконали Зеленського не відмовлятись від переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський був готовий відмовитись від потенційних переговорів з Росією у Стамбулі 15 травня. Американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.
Про це пише The Washington Post із посиланням на двох неназваних дипломатів.
За даними джерел газети, Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами в Туреччині — російська сторона досі не оголосила офіційний склад делегації, також невідомо, чи приїде на ці перемовини лідер РФ Володимир Путін. Тож Зеленський був готовий заборонити українській делегації зустрічатися з російською.
Американські та європейські посадовці наголосили, що критично важливо хоча б відправити до Туреччини українських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Андрія Сибігу та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Проте Зеленський нібито неодноразово виступав проти цього.
«Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати [до Туреччини]», — сказав один з дипломатів.
Серед іншого, спецпосланник президента США Стів Віткофф переконував українців, що участь у прямих переговорах з Росією вигідна для обох сторін. За його словами, якщо представники України приїдуть до Туреччини, а Росії — ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню.
Зеленський продовжує наполягати на прямій зустрічі з Путіним у Туреччині. Він прибуде до турецької столиці Анкари для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом і потім поїде до Стамбулу, якщо там зʼявиться Путін.
«Чому особисто з ним [Путіним]? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і припинення війни має вестися з тим, хто зрештою приймає рішення в Росії. Усе залежатиме від того, чи боїться Путін їхати до Туреччини, чи ні. Виходячи з його відповіді, українське керівництво вирішить, які наступні кроки будуть», — сказав Зеленський.
Президент США Дональд Трамп також не впевнений, чи приїде Путін до Туреччини. Раніше він припускав, що може в такому випадку теж приїхати до Стамбулу, але зараз це малоймовірно.
Перемовини в Туреччині
Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.
У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писав, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога.
Газета The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля писала, що РФ на перемовинах у Туреччині представлятиме голова МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Приїзд Путіна малоймовірний.