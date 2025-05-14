WP: США і Європа переконали Зеленського не відмовлятись від переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський був готовий відмовитись від потенційних переговорів з Росією у Стамбулі 15 травня. Американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.

Про це пише The Washington Post із посиланням на двох неназваних дипломатів.

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За даними джерел газети, Зеленський був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами в Туреччині — російська сторона досі не оголосила офіційний склад делегації, також невідомо, чи приїде на ці перемовини лідер РФ Володимир Путін. Тож Зеленський був готовий заборонити українській делегації зустрічатися з російською.

Американські та європейські посадовці наголосили, що критично важливо хоча б відправити до Туреччини українських високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Андрія Сибігу та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Проте Зеленський нібито неодноразово виступав проти цього.

«Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати [до Туреччини]», — сказав один з дипломатів.

Серед іншого, спецпосланник президента США Стів Віткофф переконував українців, що участь у прямих переговорах з Росією вигідна для обох сторін. За його словами, якщо представники України приїдуть до Туреччини, а Росії — ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню.

Зеленський продовжує наполягати на прямій зустрічі з Путіним у Туреччині. Він прибуде до турецької столиці Анкари для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом і потім поїде до Стамбулу, якщо там зʼявиться Путін.

«Чому особисто з ним [Путіним]? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і припинення війни має вестися з тим, хто зрештою приймає рішення в Росії. Усе залежатиме від того, чи боїться Путін їхати до Туреччини, чи ні. Виходячи з його відповіді, українське керівництво вирішить, які наступні кроки будуть», — сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп також не впевнений, чи приїде Путін до Туреччини. Раніше він припускав, що може в такому випадку теж приїхати до Стамбулу, але зараз це малоймовірно.

Перемовини в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писав, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога.

Газета The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля писала, що РФ на перемовинах у Туреччині представлятиме голова МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Приїзд Путіна малоймовірний.