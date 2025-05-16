Politico: ЄС хоче ввести «каральні мита» на імпорт з Росії, через те що Путін не приїхав до Стамбулу

Європейські лідери розглядають можливість ввести каральні тарифи на імпорт із Росії, після того як лідер РФ Володимир Путін не приїхав на переговори в Стамбул.

Про це пише Politico з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

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Посилення санкцій проти Росії збираються обговорити на зустрічі лідерів країн ЄС, України й Туреччини 16 травня в Албанії. ЄС уже наклав суттєві санкції на Москву з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, однак досі утримувався від повного торговельного ембарго.

Співрозмовники Politico кажуть, що Європа розглядає введення величезних мит на імпорт із Росії — так званих каральних тарифів. З такою ідеєю раніше виступив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем, який підготував законопроєкт про мита в 500% для країн, що купують російські нафту, газ і уран. «Масштабність» пропозиції Грема «надихає» європейських лідерів.

Європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск публічно пригрозили новими масштабними санкціями, якщо Росія не погодиться на «повне й безумовне припинення вогню». Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європі та США слід «зайти ще далі» і «задушити» російську економіку, щоб змусити Путіна припинити війну проти України.

Перемовини в Стамбулі

Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що мало запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині 15 травня, якщо Росія припинить вогонь. Проте Путін у Туреччину не прилетів.

Делегацію РФ очолив помічник Путіна Володимир Мединський. Він був головою російської переговорної групи у 2022 році, коли українська та російські делегації зустрічались у Стамбулі. Загалом російська делегація була представлена посадовцями низького рівня — це критикував президент Зеленський та держсекретар США Марко Рубіо.

Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров. Повний склад представників України на перемовинах у Стамбулі — тут.

Імовірно, перемовини між Україною та Росією пройдуть 16 травня. Турецьке агентство Anadolu пише, що тристороння зустріч України, РФ та Туреччини запланована на 12:30.