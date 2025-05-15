Зеленський прибув до Анкари. Там він зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський вдень 15 травня прибув до столиці Туреччини Анкари. Він має провести переговори з президентом Реджепом Ердоганом.

Зеленський розповів, що українська делегація для подальших перемовин представлена на найвищому рівні: це голова МЗС Андрій Сибіга, посадовці Офісу президента, військові та представники всіх розвідок. Президент України також прокоментував склад делегації РФ.

«З того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом... Ми повинні розуміти рівень російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони [якісь рішення] самі приймати», — сказав Зеленський.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Скриншот трансляції «Суспільне Новини» / YouTube

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін не зʼявиться на перемовинах Києва й Москви в Стамбулі. Росія офіційно затвердила склад делегації 14 травня: туди увійшли Володимир Мединський, Михайло Галузін, Ігор Костюков і Олександр Фомін.

Перемовини в Туреччині

Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що мало запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писала, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога. Також там буде держсекретар США Марко Рубіо.

Через те, що участь Путіна залишалася під питанням, президент Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати до Стамбулу і хотів відмовитися від переговорів, пише The Washington Post. Американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.