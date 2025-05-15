«Дія» запустила 5 нових військових облігацій. Як їх купити

На порталі держпослуг «Дія» зʼявилося пʼять нових військових облігацій. Їх назвали на честь тимчасово окупованих Росією українських міст — Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ і Лівадія.

Про це повідомляє пресслужба порталу

Облігація «Токмак» матиме ставку 15%, кошти виплатять 4 лютого 2026 року. Щодо «Соледару», тут ставка буде 16,75%, а дата виплати — 24 червня 2026 року.

Облігація «Форос» матиме ставку 16,75%, кошти виплатять 3 листопада 2027 року. Для «Нового Світу» ставка становитиме від 16,4%, а дата виплати — 14 квітня 2027 року. Ставка за облігаціями «Лівадія» — 17,9%, кошти виплатять 9 червня 2027 року.

Якщо купити, наприклад, 10 облігацій «Токмак» за 10 443 грн, то через рік можна отримати 11 509 грн на картку «єПідтримка».

Пресслужба порталу «Дія» пояснює, що коли ви купуєте військові облігації, то допомагаєте Силам оборони — забезпечуєте дронами, провізією, логістикою та виплатами; підтримуєте економіку — фінансуєте зарплати освітянам, лікарям і пенсії; і водночас інвестуєте в державу, отримуючи дохід.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це різновид цінних паперів, які держава випускає для підтримки економіки. Фактично вона запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Призначення цих облігацій — підтримка обороноздатності та функціонування країни в умовах бойових дій. Зазвичай вартість цих паперів роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити якнайбільше інвесторів. Військові облігації випускали, зокрема, під час Першої та Другої світових війн.