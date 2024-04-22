У «Дії» запустили продаж ще двох іменних військових облігацій. Як і де їх можна купити

У «Дії» запустили продаж двох нових іменних військових облігацій. Вони присвячені тимчасово окупованим українським містам — це Бахчисарай і Макіївка.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію», — зазначив міністр.

За його словами, українці вже придбали через «Дію» понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень.

Облігації мають такі ставки й дати виплат:

Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026;

Макіївка: ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це особливий вид державних облігацій, які випускаються під час війни для підтримки економіки. Фактично, держава запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Головна особливість цих облігацій в їхньому цільовому призначенні — винятково підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Також зазвичай вартість таких облігацій роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити до інвестування якнайбільше людей. Випуск військових облігацій під час війни — звична справа для держав, так робили країни і під час Першої, і під час Другої світових війн.

Які гарантії від держави

Державні облігації працюють за таким самим принципом, як і депозит у банку — але гарантом виступає держава, а не банк. Українські річні військові облігації продають з річною ставкою 11%, є також і короткострокові — на кілька місяців, але з меншою ставкою. Вартість однієї облігації становить 1 000 гривень. Держава гарантує, що після війни обовʼязково поверне всім власникам облігацій кошти з відсотками. Загалом Україна планує залучити завдяки військовим облігаціям близько 400 мільярдів гривень (це близько третини українського держбюджету).

Де і як їх можна придбати

Щоб максимально залучити громадян до придбання військових облігацій, багато банків і брокерів суттєво спростили процедуру реєстрації та інвестування, а також оприлюднили чіткі інструкції, як купувати облігації. Деякі з них також пропонують облігації в доларах США з іншою відсотковою ставкою. Ось перелік фінустанов, де можна купити облігації:

Купівля облігацій без обмежень мінімальної суми (починаючи з 1 000 гривень):

Ліцензовані брокери:

«Універ Капітал» (придбати можна через додаток Wotan);

Купівля облігацій від 50 000 гривень:

Купівля облігацій від 100 000 гривень:

Купівля облігацій від 500 000 гривень:

Раніше ми розповідали про досвід різних країн, які запускали військові облігації у кризові часи.