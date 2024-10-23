«Дія» запустила дві нові військові облігації — «Дебальцеве» та «Авдіївка»

На порталі держпослуг «Дія» зʼявилися дві нові військові облігації. Їх назвали на честь тимчасово окупованих міст на Донеччині — «Дебальцеве» та «Авдіївка».

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Майбутні інвестори матимуть змогу допомогти Силам оборони та отримати фінансову вигоду, каже посадовець. За покупку облігацій в застосунку «Дія» не потрібно платити жодних комісій чи додаткових платежів.

«Кожна облігація — це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком», — написав Федоров.

Придбати цінні папери можна на таких умовах:

«Дебальцеве» — ставка 16,5 %, дата виплати — 12 травня 2027 року;

«Авдіївка» — ставка 15,6 %, дата виплати — 20 травня 2026 року.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це різновид цінних паперів, які держава випускає для підтримки економіки. Фактично вона запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Призначення цих облігацій — підтримка обороноздатності та функціонування країни в умовах бойових дій. Зазвичай вартість цих паперів роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити якнайбільше інвесторів. Військові облігації випускали, зокрема, під час Першої та Другої світових війн.

Раніше в «Дії» оприлюднили інші цінні папери, названі на честь окупованих українських міст: «Вовчанськ», «Лазурне», «Джарилгач», «Гурзуф», «Судак». Також доступні до купівлі «Керч», «Джанкой», «Євпаторія», «Сімферополь», «Асканія Нова». У квітні 2024 року з’явилися облігації «Бахчисарай» і «Макіївка».

Авторка: Анастасія Могилевець