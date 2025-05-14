ЄС узгодив 17-й пакет санкцій проти Росії

У Європейському Союзі 14 травня узгодили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Новий пакет санкцій спрямують проти більшої частини російського тіньового флоту, який незаконно перевозить нафту. До санкційного списку додали 189 суден.

«Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій на полі бою», — написала Урсула фон дер Ляєн.

Кая Каллас додала, що санкції «виснажують російський воєнний бюджет». Посадовиці не зазначили, коли Європейський Союз ухвалить новий пакет санкцій проти РФ та які обмеження введуть, окрім тіньового флоту.

Що передувало санкціям

У Києві 10 травня відбулася зустріч «Коаліції охочих». Серед присутніх — президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США. Перемирʼя 12 травня не почалося — Росія не дала жодної конкретної відповіді на цю пропозицію.

Зеленський закликав до жорсткіших санкцій проти енергетичного сектора і банківської системи Росії, якщо та не погодиться на повне припинення вогню. Наразі узгоджують 17-й пакет санкцій ЄС із Британією, Норвегією та США.

Перемовини в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь. У РФ досі не відповіли на запрошення.

Пізніше Зеленський додав, що готовий зустрітися з Путіним будь-де в Туреччині 15 травня, а не лише в Стамбулі.

The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля писала, що Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме голова Міністерства закордонних справ Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. А приїзд самого Путіна малоймовірний.

Від американців до Стамбулу приїдуть держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог. Келлог говорив, що президент США Дональд Трамп прилетить на переговори, якщо на зустріч приїде Путін.

Зеленський наголосив, що неприїзд Путіна — це фінальна точка демонстрації того, що Росія не готова до закінчення війни. Тож якщо Путін не приїде на зустріч у Туреччині, США та Європа мають ввести нові пакети санкцій проти РФ, вважає він.