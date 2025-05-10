Reuters: Іран передасть Росії пускові установки для балістичних ракет

Найближчим часом Іран готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела серед західних спецслужб і на регіонального посадовця.

У вересні 2024 року Іран доставив ракети до Росії дев’ятьма суднами під російським прапором. Тоді три джерела Reuters повідомили, що пускові установки не увійшли до цієї поставки.

Ракети Fath-360 із дальністю до 120 км дозволять російським військам завдавати оперативних ударів по українських позиціях, військових об’єктах і населених пунктах поблизу лінії фронту. За даними Reuters, це свідчить про поглиблення військового співробітництва між Росією та Іраном.

Розгортання цих пускових установок може ускладнити спроби президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та мирні переговори між Україною та Росією. Крім того, це ускладнює перемовини США з Іраном про обмеження ядерної програми Тегерану.

Як пише Reuters, непрямі ядерні переговори між США та Іраном за посередництва Оману — одна з «кількох причин» затримки передачі пускових установок. Переговори проходять непросто. Однак аналітики вважають, що Іран розглядає передачу зброї Росії як окреме питання, не повʼязане з перемовинами зі США.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Тодішня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції.