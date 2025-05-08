Зеленський і Трамп провели розмову. Ось про що говорили

Увечері 8 травня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Говорили про День перемоги над нацизмом у Європі, привітали ратифікацію угоди про економічне партнерство, а також кроки до миру.

Про це написав український президент.

Лідери держав обговорили конкретні кроки, які можна зробити заради миру. Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на фронті, а ще наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню.

«Ми очікуємо від Росії на згоду з цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», — додав Зеленський.

Натомість Дональд Трамп підтвердив, що хоче завершення російсько-української війни й готовий допомогти в цьому. Він підтримує необхідність припинення вогню.

Український та американський президенти погодили подальші контакти.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова. Сьогодні, 8 вересня, таку позицію повторив і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що розуміє — між Україною та Росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Тому в наступні 100 днів адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби «спробувати зблизити ці сторони».