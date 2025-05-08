Конклав обрав нового Папу Римського — над Ватиканом піднявся білий дим

Конклав обрав нового Папу Римського — із димаря Сікстинської капели йде білий дим. Хто саме став новим понтифіком — поки невідомо.
Про це повідомила пресслужба Ватикану.
За нового Папу мають проголосувати дві третини зі 133 кардиналів, присутніх на конклаві. Очікується, що скоро новий понтифік зʼявиться в центральному вікні собору Святого Петра.
Обрати Папу вдалося на другий день таємного конклаву і після кількох невдалих спроб.
- 21 квітня Ватикан сповістив про смерть Папи Римського Франциска — на наступний день після Великодня. Він помер від інсульту та подальшої незворотної серцевої недостатності після тривалої хвороби — з 14 лютого по 23 березня він був у лікарні. У понтифіка розвинулася двобічна пневмонія. Його стан був важким.
- Франциска поховали 26 квітня — уперше за 100 років папу ховали за стінами Ватикану, у церкві Санта-Марія-Маджоре. Серед лідерів, які прибули на похорон у Рим були, зокрема, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Вони мали коротку розмову — вже за кілька днів після неї країни підписали важливу угоду про корисні копалини.