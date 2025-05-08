Конклав обрав нового Папу Римського — над Ватиканом піднявся білий дим

Конклав обрав нового Папу Римського — із димаря Сікстинської капели йде білий дим. Хто саме став новим понтифіком — поки невідомо.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

За нового Папу мають проголосувати дві третини зі 133 кардиналів, присутніх на конклаві. Очікується, що скоро новий понтифік зʼявиться в центральному вікні собору Святого Петра.

Обрати Папу вдалося на другий день таємного конклаву і після кількох невдалих спроб.