КНДР запустила кілька балістичних ракет — імовірно, випробовувала зброю перед експортом до Росії

Північна Корея 8 травня запустила кілька балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря.

Про це пише Yohhap з посиланням на військових Обʼєднаного комітету начальників штабів (JCS).

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Кілька балістичних ракет малої дальності запустили з міста Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї близько 08:10 за місцевим часом.

Одна з ракет пролетіла до 800 кілометрів, перш ніж впасти в Японське море. Вважається, що під час запуску використовувалися надвелика 600-міліметрова реактивна система залпового вогню KN-25 і ракета KN-23, подібна до російської балістичної ракети малої дальності «Іскандер».

Військові Південної Кореї припускають, що цей запуск могли провести, щоб перевірити характеристики в межах можливого експорту озброєння до Росії.

«Це може бути випробування для перевірки ефективності або стабільності польоту перед можливим експортом», — заявив полковник Лі Сон Джун, представник Обʼєднаного комітету начальників штабів.

Востаннє подібні випробування КНДР проводила 10 березня — тоді країна випустила кілька балістичних ракет малої дальності під час спільних військових навчань Південної Кореї та США. Це також другий запуск балістичних ракет Північною Кореєю після того, як президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому в січні.

Загалом цього року Північна Корея вже чотири рази проводила випробування балістичних ракет.

Союз Росії та КНДР

Газета The Washington Post повідомляла, що Північна Корея із серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі тонн вибухівки.

4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025-го казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.