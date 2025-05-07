Трамп офіційно оголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні.

Білий дім опублікував підписану прокламацію.

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Відзавтра США відзначатимуть у цей день річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.

«У цей День перемоги у Другій світовій війні ми вшановуємо незрівнянну міць, силу та доблесть Збройних сил США і підтверджуємо нашу рішучість захищати святу спадщину свободи від усіх загроз — як зовнішніх, так і внутрішніх», — йдеться в документі.

Трамп зазначив, що 8 травня США вшановуватимуть усіх, хто воював проти нацизму у роки Другої світової.

«Мільйони безглуздо втрачених життів нагадують нам, чому ми повинні досягати миру через силу. Я непохитно відданий справі припинення нескінченних закордонних війн і запобігання новим втратам людських життів», — зазначив Трамп.

У документі згадується й про втрати США у Другій світовій війні — понад 250 тисяч американців загинули в боротьбі з нацистським режимом. Без цих жертв, йдеться в документі, «ця війна не була б виграна і сучасний світ виглядав би зовсім інакше».

На початку травня 2025 року Трамп оголосив, що хоче офіційно перейменувати в американському календарі одразу два свята: американці відзначатимуть два Дні перемоги — у Першій і Другій світовій війнах.

Американський Національний день ветеранів 11 листопада перейменують на День перемоги в Першій світовій війні. Трамп пояснює це необхідністю як слід оцінити внесок Сполучених Штатів у перемогу над Німецькою імперією.

А день 8 травня, який раніше у США називали Днем перемоги в Європі, стане, відповідно, Днем перемоги у Другій світовій. За його словами, саме американці зіграли вирішальну роль у перемозі.