Трамп офіційно оголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні.
Білий дім опублікував підписану прокламацію.
Відзавтра США відзначатимуть у цей день річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.
«У цей День перемоги у Другій світовій війні ми вшановуємо незрівнянну міць, силу та доблесть Збройних сил США і підтверджуємо нашу рішучість захищати святу спадщину свободи від усіх загроз — як зовнішніх, так і внутрішніх», — йдеться в документі.
Трамп зазначив, що 8 травня США вшановуватимуть усіх, хто воював проти нацизму у роки Другої світової.
«Мільйони безглуздо втрачених життів нагадують нам, чому ми повинні досягати миру через силу. Я непохитно відданий справі припинення нескінченних закордонних війн і запобігання новим втратам людських життів», — зазначив Трамп.
У документі згадується й про втрати США у Другій світовій війні — понад 250 тисяч американців загинули в боротьбі з нацистським режимом. Без цих жертв, йдеться в документі, «ця війна не була б виграна і сучасний світ виглядав би зовсім інакше».
На початку травня 2025 року Трамп оголосив, що хоче офіційно перейменувати в американському календарі одразу два свята: американці відзначатимуть два Дні перемоги — у Першій і Другій світовій війнах.
Американський Національний день ветеранів 11 листопада перейменують на День перемоги в Першій світовій війні. Трамп пояснює це необхідністю як слід оцінити внесок Сполучених Штатів у перемогу над Німецькою імперією.
А день 8 травня, який раніше у США називали Днем перемоги в Європі, стане, відповідно, Днем перемоги у Другій світовій. За його словами, саме американці зіграли вирішальну роль у перемозі.
- У більшості країн Євросюзу, а також у США і Великій Британії свято перемоги в Другій світовій війні вшановують 8 травня, оскільки 1945 року цього дня о 22:43 за центральноєвропейським часом підписали беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. За московським часом капітуляцію підписали о 00:43 наступного дня — 9 травня.
- До 2015 року в Україні, як і в інших країнах СНД, на офіційному рівні 9 травня святкували День перемоги. У 2015 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства: 8 травня встановили День памʼяті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Рік тому на сайті парламенту зʼявився текст законопроєкту № 9278 президента про встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років. Цей день, за пропозицією Зеленського, стане святковим, тобто неробочим, але лише після закінчення воєнного стану.