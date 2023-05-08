День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стане неробочим днем. Але після війни

На сайті парламенту зʼявився текст законопроєкту № 9278 президента про встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Цей день, за пропозицією Володимира Зеленського, стане святковим, тобто неробочим, а ось 9 травня, День Європи, буде вже робочим днем.

Відповідні зміни набудуть чинності після голосування у Верховній Раді, а вихідні дні стануть можливими після закінчення дії воєнного стану, який наразі продовжили до 18 серпня.