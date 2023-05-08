День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стане неробочим днем. Але після війни

На сайті парламенту зʼявився текст законопроєкту № 9278 президента про встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.
Цей день, за пропозицією Володимира Зеленського, стане святковим, тобто неробочим, а ось 9 травня, День Європи, буде вже робочим днем.
Відповідні зміни набудуть чинності після голосування у Верховній Раді, а вихідні дні стануть можливими після закінчення дії воєнного стану, який наразі продовжили до 18 серпня.
- У більшості країн Європи, а також у США та Великій Британії свято перемоги в Другій світовій війні вшановують 8 травня, оскільки 1945 року цього дня о 22:43 за центральноєвропейським часом підписали беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. За московським часом капітуляцію підписали о 00:43 наступного дня — 9 травня.
- До 2015 року в Україні, як і в інших країнах СНД, на офіційному рівні 9 травня святкували День Перемоги. У 2015 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства: 8 травня було встановлено День памʼяті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.