Президент пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

«Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі», — зазначив глава держави.

Президент також підписав указ, який запроваджує святкування Дня Європи 9 травня.

«Зараз, як і 80 років тому, ми спираємося на спільну силу вільних народів і знаємо, що разом із ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде», — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, відзавтра, 9 травня, українці будуть вшановувати історичну єдність — «єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм».