Президент пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.
«Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі», — зазначив глава держави.
Президент також підписав указ, який запроваджує святкування Дня Європи 9 травня.
«Зараз, як і 80 років тому, ми спираємося на спільну силу вільних народів і знаємо, що разом із ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде», — сказав Володимир Зеленський.
За його словами, відзавтра, 9 травня, українці будуть вшановувати історичну єдність — «єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм».
- У більшості країн Європи, а також у США та Великій Британії свято перемоги в Другій світовій війні вшановують 8 травня, оскільки 1945 року цього дня о 22:43 за центральноєвропейським часом підписали беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. За московським часом капітуляцію підписали о 00:43 наступного дня — 9 травня.
- До 2015 року в Україні, як і в інших країнах СНД, на офіційному рівні 9 травня святкували День Перемоги. У 2015 році Верховна Рада внесла зміни до законодавства: 8 травня було встановлено День памʼяті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.