Reuters: Греція не передаватиме Україні ППО Patriot

Греція заперечила плани передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив грецький урядовець для Reuters.

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Греція, яка вже відправила для України ракети, вибухівку, бойові машини піхоти, боєприпаси, артилерійські снаряди та інше, ще минулого року повторювала, що не зможе постачити для ЗСУ ракети до Patriot.

«Питання про постачання Україні систем Patriot з Греції не стоїть», — сказав представник уряду.

Напередодні, 4 травня, The New York Times із посиланням на джерела писала, що Німеччина або Греція можуть передати ще одну установку Patriot Україні, і зараз про це ведуть перемовини.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, яких в українських військових лише декілька. Для повного захисту неба над Україною потрібні 25 систем Patriot. Нині Україна має вісім систем Patriot. Але з них тільки шість перебувають у робочому стані. Дві інші зараз лагодять.