NYT: Україна може отримати ще дві системи ППО Patriot — від Ізраїлю та Німеччини або Греції

Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також Німеччина або Греція можуть передати ще одну установку — зараз про це ведуть перемовини.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела серед чинних і колишніх американських посадовців.

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Посадовці відмовилися коментувати ставлення президента США Дональда Трампа до рішення передати більше систем Patriot Україні. А також не уточнили, чи ухвалили це рішення після вступу Трампа на посаду, чи ще за адміністрації попереднього президента Джо Байдена.

Про постачання цих систем раніше не повідомляли. Речник Ради національної безпеки Білого дому Джеймс Г’юїт говорив, що адміністрація президента США не розголошує деталей щодо кількості чи розміщення оборонних систем. А Міноборони США заявляло, що Україні продовжують надавати зброю «в межах раніше затверджених пакетів».

Нині Україна має вісім систем Patriot. Але з них лише шість перебувають у робочому стані. Дві інші зараз лагодять. Тобто можлива передача ще двох установок збільшить до десяти кількість Patriot, розміщених в Україні.

США мають схвалити будь-яке передавання систем Patriot, навіть якщо їх надсилають інші країни. Ці системи залишаються в дефіциті. Тож їх розміщення — це завжди стратегічна гра з вибором гарячих точок, де вони найбільше потрібні для захисту американських військових, баз і союзників.

10 квітня 2025 року Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot. Однак сам Трамп 14 квітня під час розмови з журналістами ухилився від відповіді на запитання про купівлю систем.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, у світі експлуатується близько 186 систем Patriot. США володіють приблизно третиною з них і розміщують значну частину за кордоном — для захисту союзників у Європі, Азії та на Близькому Сході.

Кілька десятків Patriot розміщено в Індо-Тихоокеанському регіоні через загрози з боку Китаю та Північної Кореї, хоча нещодавно щонайменше одну систему перекинули на Близький Схід для захисту Ізраїлю. Європейські союзники мають близько 40 таких систем, включно з вісьмома, які вже є в Україні.