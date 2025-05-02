CNN: Путін готовий тимчасово обмежити цілі війни в Україні, щоб грати за правилами США

Розвідка США отримала дані про те, що Путін міг змінити свою стратегію у війні проти України. Він нібито хоче зосередитись на зміцненні контролю над захопленими територіями та підтримці ослабленої економіки Росії.

Про це CNN повідомили поінформовані джерела.

Припущення про зміну підходу Кремля грає на користь переконань президента Дональда Трампа і його перемовників. Вони вважають, що лідер РФ більш схильний розглянути потенційні домовленості, ніж раніше. У попередніх оцінках спецслужб йшлося про те, що Путін вважав ситуацію на фронті вигідною для себе і мав достатньо ресурсів для захоплення всієї України.

Втім, американські високопосадовці все ще скептичні щодо заяв Путіна про бажання укласти мир. Є думка, що навіть якщо Росія погодиться на запропоновану угоду, згодом вона може відновити бойові дії, щоб захопити ще більше українських земель.

«Мені здається, він [Путін] може думати — не хочу сказати менш масштабно, — але зосередившись на досяжних у ближчій перспективі цілях», — розповів анонімний представник західної розвідки.

На російського лідера тиснуть не лише внутрішні економічні труднощі держави, а й дедалі агресивніша адміністрація Трампа, яка погрожує новими санкціями. У переговорах наголошують на потенційних інвестиціях з боку Вашингтону, якщо війна закінчиться. За словами американців, це «історичні» можливості.

Джерело CNN погоджується, що Москва готова грати за правилами США та обмежити свої цілі для покращення відносин з країною. «Очевидно, що вона [РФ] не відмовилася від своїх максималістських військових цілей», — наголосив посадовець. Він переконаний, що Кремль так само прагне окупації всієї території України.

Росія сподівається, що налагодження контакту зі США «відверне увагу після тактичної паузи. Тоді він [Путін] зможе знову використати комбінацію військових, економічних, інформаційних та політичних інструментів для досягнення цілей в Україні та за її межами», — додав співрозмовник.

«Мислення Путіна еволюціонувало. Він вважає, що має сприятливого американського президента, який не розуміє, що робить, і більше зосереджений на короткострокових перемогах. Путін вважає, що можливо укласти домовленість, яку просто ніхто не буде виконувати», — каже член комітету з розвідки Палати представників США Джейсон Кроу.

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У цьому разі Росії може загрожувати посилення санкцій, нагадав у вихідні радник США з нацбезпеки Майк Волтц.