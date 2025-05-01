ДТП на блокпості в Києві: екссуддю Олексія Тандира залишили під вартою

Святошинський районний суд Києва на засіданні 1 травня продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід. Він пробуде під вартою щонайменше до 29 червня 2025 року.

Про це повідомило «Суспільне».

До суду прибули всі сторони справи, а також свідок Станіслав Таранічєв — один з останніх, кого залишилося допитати.

Загалом прокурор заявив про щонайменше 32 свідків, один з них на сьогодні вважаться безвісти зниклим, ще один на черзі допиту — проте його допит «також під питанням», каже прокурор.

Як заявив прокурор Михайло Доманіцький, основні ризики, які залишаються, — це вплив Тандира на свідків та експертів і ризик переховування від суду. Підтримав його і представник потерпілої сторони адвокат Павло Теслюк.

Адвокати Олексія Тандира звинуватили суддю в тому, що його рішення щодо тримання під вартою є підіграванням обвинуваченню, оскільки більшість ризиків вони нібито неодноразово спростовували у своїх клопотаннях.

Крім того, як повідомив адвокат Олег Юрченко, у сторони захисту є інформація, що на свідків впливав не Тандир, а Державне бюро розслідувань. За його словами, починаючи з 14 березня у кількох свідків провели обшуки. Їхні свідчення, як стверджує адвокат, не влаштовували сторону обвинувачення.

«Із зазначеними свідками проведені профілактичні бесіди, що супроводжувалися погрозами, щоб змінили показання. Останні обшуки взагалі мали місце 29 квітня — тобто позавчора. Більш того, зазначений вплив є тривалим. Їх викликали в ДБР. Є інформація, що заплановано обшуки й у нас — в адвокатів Тандира. Вочевидь, такі бесіди були проведені і з іншими. Тим не менш на фоні наведеної форми роботи ДБР, жоден зі свідків не засвідчив про тиск з боку Тандира», — сказав Юрченко.