Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди про створення фонду відбудови зі США

Український уряд 30 квітня ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Києвом і Вашингтоном про створення інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Посадовець перелічив ключові принципи цього документа:

фонд створять на засадах 50/50, обидві сторони матимуть рівне право голосу;

Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

домовленості не передбачають жодних боргових зобов’язань;

фонд інвестуватиме у проєкти та гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати»;

угода не стане перепоною на шляху України до ЄС;

фонд буде наповнюватися внесками Вашингтону і Києва. Прибутки будуть реінвестуватися виключно в Україну.

Шмигаль очікує, що завдяки цим домовленостям Україна зможе залучити значні ресурси для відбудови, економічно зростати, отримати новітні технології від партнерів і стратегічного інвестора в особі Сполучених Штатів.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту і газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.