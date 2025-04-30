Фінляндія обмежує використання смартфонів у школах

У Фінляндії парламент схвалив закон, який обмежує використання телефонів та інших гаджетів упродовж шкільного дня. Там вважають, що смартфони можуть негативно впливати на благополуччя і навчання учнів.

Про це повідомляє фінське видання YLE.

Нові правила стосовно телефонів у школах набудуть чинності 1 серпня. Використання гаджетів суворо обмежать під час уроків. Їх можна буде дістати лише з дозволу вчителя для медичних або навчальних цілей.

Якщо хтось заважає заняттю телефоном — вчитель або директор має право його забрати. Школи також повинні розробити правила зберігання та використання телефонів під час занять, перерв і обідів.

Міністр освіти Фінляндії Андерс Адлеркройц сподівається, що завдяки обмеженнями діти більше гратимуться і спілкуватимуться наживо, а не тільки через телефон.

Фінляндія не перша європейська країна, яка обмежує використання телефонів у школах через дедалі більшу кількість доказів, що вони шкодять увазі, самооцінці та загальному добробуту дітей і підлітків.

Так, Данія повністю заборонить телефони у школах. Дослідження показало, що 94% підлітків у Данії вже мали акаунт у соцмережах до 13 років (це мінімальний вік за правилами більшості платформ), а діти 9–14 років проводили в середньому 3 години на день у TikTok та YouTube.