Фінляндія обмежує використання смартфонів у школах

У Фінляндії парламент схвалив закон, який обмежує використання телефонів та інших гаджетів упродовж шкільного дня. Там вважають, що смартфони можуть негативно впливати на благополуччя і навчання учнів.
Про це повідомляє фінське видання YLE.
Нові правила стосовно телефонів у школах набудуть чинності 1 серпня. Використання гаджетів суворо обмежать під час уроків. Їх можна буде дістати лише з дозволу вчителя для медичних або навчальних цілей.
Якщо хтось заважає заняттю телефоном — вчитель або директор має право його забрати. Школи також повинні розробити правила зберігання та використання телефонів під час занять, перерв і обідів.
Міністр освіти Фінляндії Андерс Адлеркройц сподівається, що завдяки обмеженнями діти більше гратимуться і спілкуватимуться наживо, а не тільки через телефон.
Фінляндія не перша європейська країна, яка обмежує використання телефонів у школах через дедалі більшу кількість доказів, що вони шкодять увазі, самооцінці та загальному добробуту дітей і підлітків.
Так, Данія повністю заборонить телефони у школах. Дослідження показало, що 94% підлітків у Данії вже мали акаунт у соцмережах до 13 років (це мінімальний вік за правилами більшості платформ), а діти 9–14 років проводили в середньому 3 години на день у TikTok та YouTube.
- У Нідерландах заборонили мобільні телефони в початкових і середніх школах. Таку ж ініціативу запроваджують у Великій Британії.
- В ЮНЕСКО підрахували, що кожна четверта країна частково або повністю заборонила використання смартфонів у школах. Серед них — Франція, Іспанія, Нідерланди, Китай.
- У 2023 році ЮНЕСКО закликала заборонити користуватися смартфонами у школах. Дослідження свідчать про те, що надмірний час перед екраном погано впливає на успішність дітей у навчанні та їхній добробут.