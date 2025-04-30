Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо підприємництва та промислової політики

Цього тижня, 28–29 квітня, у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом 20 — «Підприємництво та промислова політика».
Про це пише Міністерство економіки.
Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і включала взаємодію між структурними підрозділами Міністерства економіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:
- Розвиток промислової політики — модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.
- Підтримка малого і середнього бізнесу — участь у Програмі єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.
- Розвиток легкої промисловості — підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.
- Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу — гармонізація політик з європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.
- Дерегуляція і цифровізація — спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.
- Розвиток соціальної економіки — підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.
- Відновлення сталеливарної промисловості — презентація планів з відбудови виробничих потужностей та інтеграції в європейські ланцюги постачання.
Європейська комісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, — передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення.
- У червні 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, а вже за рік Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство.
- У квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Угорський уряд прямо пише, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.