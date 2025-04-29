Австралія досі не передала Україні танки Abrams, обіцяні ще восени, — США не дають дозвіл

Списані танки M1A1 Abrams, які австралійський уряд ще минулого року пообіцяв Україні, досі залишаються в Австралії — частково через відсутність дозволу від США, які є країною-виробником.

Про це пише ABC.

Минулого місяця ABC вперше повідомила про ускладнення із запланованою передачею танків американського виробництва після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

Тепер джерела журналістів в оборонній сфері стверджують, що Штати досі не надали формальний дозвіл на те, щоб танки M1A1 можна було передати іншій країні.

«Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини — дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна безпілотників», — сказав один з представників оборонного відомства.

Існує також занепокоєння, що в разі можливого мирного врегулювання буде незручно, якщо танки перебуватимуть на борту суден посеред океану. Крім того, бракує військовослужбовців відповідного рангу, які необхідні для супроводу цієї техніки в морі, додав чиновник.

ABC також зазначає, що Пентагон минулого року застерігав Австралію від передачі застарілих танків через логістичні витрати та труднощі з обслуговуванням техніки на території України.