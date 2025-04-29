До Конгресу внесли пропозицію про імпічмент Трампа

Член Палати представників Шрі Танедар (штат Мічиган) вніс пропозицію про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», — написав конгресмен.

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Танедар вніс пропозицію про імпічмент за сімома статтями:

перешкоджання правосуддю та зловживання виконавчою владою;

узурпація повноважень щодо асигнувань;

зловживання торговельними повноваженнями та міжнародна агресія;

порушення прав, передбачених Першою поправкою ;

; створення незаконного відомства;

хабарництво та корупція;

тиранічне перевищення повноважень.

Як зазначає Axios, цього року це перший випадок, коли президенту США або члену його адміністрації намагаються оголосити імпічмент. Водночас журналісти переконані, що ці заходи нікуди не приведуть, особливо враховуючи, що саме республіканці контролюють і Палату представників, і Сенат.

Член Палати представників Ел Грін (Техас), якого минулого місяця розкритикували за те, що він зірвав виступ Трампа на спільному засіданні Конгресу, заявив, що також планує підготувати статті про імпічмент.

Ще один член Палати представників Ільхан Омар (штат Міннесота) також у приватному порядку запропонував оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету, раднику з питань національної безпеки Майку Волтцу і директорці національної розвідки Тулсі Габбард у звʼязку з «Сигналгейтом».

Спроби імпічменту Трампа

Проти Трампа двічі розпочинали процедуру імпічменту під час його першого терміну на посаді, що зробило його третім президентом в історії США, проти якого розпочинали таку процедуру, і єдиним, проти кого це робили більш як один раз. Проте обидва рази Сенат зрештою його виправдав.

Вперше статті імпічменту висунули проти нього у 2019 році за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу, повʼязаних з утриманням фінансової допомоги Україні. У Палаті представників стверджували, що так Трамп намагався тиснути на Україну, щоб змусити розпочати розслідування проти сімʼї Джо Байдена — прямого конкурента Трампа на наступних виборах президента. Син Байдена Хантер працював у компанії Burisma ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

Вдруге процедуру імпічменту проти Трампа розпочали у 2021 році, незадовго до завершення його каденції. Його звинувачували у підбурюванні до заколоту — все через заяви 6 січня, в яких Трамп стверджував, що у нього вкрали вибори. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.