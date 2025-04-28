Уперше в Угорщині депутатам заборонили входити до парламенту. Усе через протест проти закону, який забороняє ЛГБТ-прайди

У понеділок, 28 квітня, парламент підтримав пропозицію спікера Ласло Кевера покарати шістьох депутатів від опозиційної партії«Моментум», які 18 березня запустили димові шашки на знак протесту проти ухвалення законопроєкту про заборону ЛГБТ-прайдів. Уперше в історії угорської парламентської демократії депутатам заборонили входити в будівлю парламенту.



Про це пише угорське медіа Telex.

Під час березневого голосування за зміни до закону про свободу зібрань у парламенті швидко почався хаос. На знак протесту депутати увімкнули радянський гімн і розкидали плакати з фотомонтажем, де Орбан і Путін цілуються. Дим від шашок за лічені секунди заповнив залу, кілька депутатів почали сильно кашляти. Через інцидент Золтан Комаромі з «Демократичної коаліції» випадково натиснув не ту кнопку, а Габор Баньої з «Фідес» потребував термінової медичної допомоги. Головуючий Янош Латорцаї змушений був оголосити перерву більше ніж на годину.





Ласло Кевер відсторонив Давіда Бедо, Лайоша Льочея та Акоша Гадгазі від участі у 12 засіданнях через використання димових шашок — вони не зможуть зʼявлятися в будівлі парламенту до середини вересня, коли почнеться осіння сесія. Ференца Геленчера, Єву Себек і Ендре Тота, які діяли з балкону, відсторонили від шести засідань. Заборона набере чинності у вівторок, 29 квітня.

Окрім заборони, шістьох депутатів змусять віддати рекордну суму – загалом 82 мільйони форинтів (понад $230 тисяч). Деякі депутати втратили еквівалент шести місяців зарплати.

Депутати оскаржили рішення Кевера в парламентському імунітетному комітеті, але там їм відмовили. У понеділок парламент офіційно затвердив покарання для всіх шести, підтримавши пропозицію Кевера. За це проголосували депутати «Фідес» і Християнсько-демократичної народної партії, представники партії «Наша Батьківщина» утрималися, а «Демократична коаліція», «Йоббік», Соціалістична партія і «Діалог» виступили проти.

У своєму рішенні Ласло Кевер написав, що перешкоджання роботі парламенту – один з найтяжчих дисциплінарних проступків, який підриває не лише роботу найвищого представницького органу, але й конституційний порядок держави. Він підкреслив, що депутати порушили не тільки регламент парламенту, але й загрожували здоров’ю присутніх. Також Кевер звинуватив депутатів у тому, що вони свідомо ігнорували всі ризики, аби привернути увагу медіа.

Окрім того, Ласло Кевер подав кримінальну скаргу через використання димових шашок. Він звинуватив Давіда Бедо, Акоша Гадгазі, Лайоша Льочея та невідомих у порушенні правил поведінки депутатів і в умисному створенні небезпеки для здоров’я і безпеки інших, щоб зірвати роботу парламенту і не допустити ухвалення закону.

Голова «Моментуму» Мартон Томпош заявив, що зараз не час для роздумів чи обрахунків – треба діяти.

«Ця справа про те, чи будемо ми мовчки терпіти, щоб Віктор Орбан поставив Угорщину на шлях Путіна, який закінчиться в бідній, пригнобленій країні та виходом країни з ЄС. Ми не терпіли це мовчки, а вжили заходів і діємо безперервно вже півтора місяця разом із тисячами угорських патріотів. Ми протистоїмо», — написав Томпош.

Лідер фракції «Моментум» Давід Бедо пояснив, що вони подали апеляцію лише для того, щоб мати змогу звернутися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі – для цього потрібно пройти всі внутрішні інстанції. Він повідомив, що вони продовжать протестувати проти обмеження права на зібрання і що 1 травня також візьмуть участь у мітингу Акоша Гадгазі на площі Кошута.

Бедо уточнив, що на час дії заборони жоден із десяти членів фракції «Моментум» не братиме участі в парламентській роботі, окрім голосувань. Це означає, що протягом весняної сесії вони не виступатимуть з порядком денним, не ставитимуть питання прем’єру Орбану. Восени фракція вирішуватиме, чи повертатися до парламенту після завершення терміну заборони.

Кевер заявив, що пропонуватиме змінити правила для посилення безпеки в парламенті. Проте, за його словами, найкращим вирішенням буде не зміна правил, а те, щоб у 2026 році виборці не підтримали партії та кандидатів, які ігнорують правила демократії.

Кевер минулого тижня знову оштрафував Єву Себек на 11 мільйонів форинтів і відсторонив її ще на 6 засідань через протест з банером «Можете вигнати нас, але правду – ні» проти 15 поправки до Конституції. Під час голосування депутати також використовували гучномовці.



У березні угорський парламент схвалив закон, який забороняє прайди, а тепер ця норма буде закріплена і в Конституції.

У квітні Національні збори (парламент) Угорщини схвалили 15 поправку до Конституції — вона передбачає, зокрема, обмеження свободи зібрань для представників ЛГБТК-спільноти. Ця поправка закріплює, що стать людини може бути лише чоловічою або жіночою.

Політика Угорщини щодо ЛГБТ-спільноти

Влада Угорщини систематично ухвалює закони, які обмежують права представників ЛГБТ. У 2012 році в Угорщині заборонили одностатеві шлюби, а потім затвердили спрямованість шкільної освіти на національну ідентичність та християнську культуру. У 2020 році в Угорщині став чинним закон, який де-факто унеможливив зміну статі в юридичному просторі.

15 червня 2021 року парламент країни ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей і молоді книжки, фільми та інші носії інформації, які показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».

7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів.