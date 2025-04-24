Ексрадник Трампа Болтон каже, що Зеленському варто зустрітися з лідером США під час похорону Папи

Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто спробувати зустрітися з Трампом під час похорону Папи Римського, що відбудеться цієї суботи.

Про це Болтон сказав в інтервʼю «Бабелю».

Він наголосив, що українській владі слід намагатися, попри все, продовжувати спілкуватися із адміністрацією Трампа, конгресменами та сенаторами, щоб донести свою позицію.

«Одна з можливостей може зʼявитися в суботу на похороні Папи Римського в Римі. Трамп оголосив, що їде. Зеленський оголосив, що буде присутній. Можливо, тоді в них буде шанс поговорити. Я думаю, що Зеленський, можливо, міг би спробувати побачити Трампа в Римі», — зазначив Болтон.

Він додав, що Зеленський перебуває у складному становищі, коли йому доводиться намагатися привернути увагу Трампа.

«Зеленський вчинив правильно, запросивши Трампа приїхати в Україну, щоб той побачив, якої шкоди, яких руйнувань завдала війна. Трамп не хоче цього робити, бо знає, що він побачить, і не хоче цього визнавати», — додав Болтон.

Повне інтервʼю з Болтоном читайте в понеділок.