Росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Що вдалося збити

У ніч на 21 квітня російські війська атакували Україну кількома ракетами та 96 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього українська ППО збила 42 російських ударних дрони. Ще 47 безпілотників-імітаторів були локаційні втрачені і своїх цілей не досягли.
Крім того, росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою «Онікс», а по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.
Через атаку постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.
- 19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, але вона ніколи його не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти з життями людей».
- У результаті росіяни на Великдень майже 3 тисячі разів порушили своє ж «перемирʼя». Росія так і не відповіла як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.