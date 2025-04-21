Росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Що вдалося збити

У ніч на 21 квітня російські війська атакували Україну кількома ракетами та 96 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього українська ППО збила 42 російських ударних дрони. Ще 47 безпілотників-імітаторів були локаційні втрачені і своїх цілей не досягли.

Крім того, росіяни атакували Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою «Онікс», а по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

Через атаку постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.