WSJ: Україні в Парижі передали секретний документ із планом Трампа щодо війни

Під час зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала українській конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Згідно з документом, США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати Крим російським. Також у ньому виключають членство України в НАТО, а територію навколо Запорізької атомної електростанції пропонують зробити нейтральною, яка могла б перебувати під контролем США.
Водночас деякі викладені в документі ідеї не відповідають вимогам Росії. Зокрема, в плані не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири окуповані регіони України, хоча й не вимагають, щоб російські військові залишили ці території.
США також не пропонують зменшити українську армію і не виступають проти західної військової підтримки для Києва чи розгортання в Україні європейських військ.
Джерело в Держдепартаменті зазначило, що переданий план лише «можливими варіантами, на які Київ повинен зважати», а не пропозиціями «або так, або ніяк». Україна має дати зворотний зв’язок уже цього тижня під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні.
- 17 квітня українська делегація зустрілась з американцями в Парижі. За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.
- Видання також писало, що США готові визнати Крим російським у межах майбутньої мирної угоди. Водночас Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії. Президент 17 квітня розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій.
- Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.