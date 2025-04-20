Зеленський пропонує РФ 30-денну відмову від далекобійних ударів по цивільній інфраструктурі

Президент Володимир Зеленський пропонує російській стороні припинити атаки цивільної інфраструктури із застосуванням далекобійної зброї щонайменше на 30 діб.

Як доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на 20:00 від початку доби армія РФ більш ніж 2 тисячі разів порушувала «великоднє перемирʼя», оголошене Путіним.

Відбулося 67 російських штурмів проти українських позицій на різних напрямках фронту, найбільше — на Покровському. Противник здійснив 1 355 обстрілів, з них 713 — з важкого озброєння, і 673 рази застосував FPV.

«Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб», — додав Зеленський.

Президент зазначив, що день минув без повітряних тривог — отже, це досягнутий формат тиші, який «найлегше продовжити».

«Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», — сказав президент України.