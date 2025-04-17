Трамп: Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини 24 квітня

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу перед журналістами в Білому домі.

«Ми маємо угоду про корисні копалини, яку, як я думаю, підпишемо наступного четверга», — сказав він.

Заява Трампа прозвучала незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський на брифінгу зауважив, що сьогодні, 17 квітня, в онлайн-режимі можуть підписати меморандум зі США про наміри як перший крок до угоди про надра.

За його словами, американська сторона запропонувала перед укладенням самої угоди підписати меморандум про наміри. Наразі віцепремʼєрка працює над текстом разом з представниками США.

«Меморандум про наміри, тобто не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала «окей» американській стороні. Я так розумію, що віцепремʼєрка [Юлія Свириденко] працює з американською стороною над текстом», — розповів Зеленський.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.