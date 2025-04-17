Наступи РФ, росіяни отримують зброю від Китаю, 60 тисяч військових Росії навпроти Сум. Головне із заяв Зеленського

Цього тижня Україна та США можуть зробити перший крок до угоди про надра — планують підписати меморандум про наміри. Тим часом ЗСУ стримують наступи РФ, а Китай постачає зброю Росії.

«Бабель» зібрав найголовніше з брифінгу президента.

Угода про надра зі США

Меморандум зі США про наміри як перший крок до угоди про корисні копалини можуть підписати вже 17 квітня в онлайн-режимі.

За словами Зеленського, американська сторона запропонувала перед укладенням самої угоди підписати меморандум про наміри. Наразі віцепремʼєрка працює над текстом разом з представниками США.

Президент каже, що це перший позитивний крок. Водночас він зауважив, що в контексті угоди не йшлося про використання української газотранспортної системи. Про це може йти мова в подальшому, але не в контексті того, що її знову використовуватимуть росіяни.

Питання українських територій та розвіддані від США

Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій. На думку Зеленського, спецпредставник Трампа Віткофф не уповноважений обговорювати українські території. Він свідомо чи несвідомо повторює російські наративи, і це, за словами Зеленського, шкодить.

Якби не США, Україна б не бачила вихід балістичних ракет, саме тому, за словами президента, всі нервували, коли був ризик довгої заморозки передачі розвідданих від США.

Часткове припинення вогню з РФ

Ударів по енергетиці стало менше, проте РФ не зменшила кількість ударів по Україні загалом та використовує таку саму кількість ракет і дронів у період часткового припинення вогню — росіяни почали більше обстрілювати цивільну інфраструктуру.

Щоразу, коли росіяни били по енергетиці, Україна надсилала детальний звіт США. Українська сторона також бачила документ росіян, який ті надсилали американцям, звинувачуючи Київ в ударах по енергетиці РФ.



Відповідь Трампа на бажання України купити Україні 10 систем Patriot

Україна готова купити у США щонайменше 10 комплексів Patriot, і президент США Дональд Трамп пообіцяв, що США над цим працюватимуть.

За словами Зеленського, є дефіцит цих систем, проте США як власники відповідних ліцензій могли б гарантувати Україні системи Patriot. Україна це розглядає як частину гарантій безпеки.

Україна веде окремі діалоги з європейцями, вони допоможуть з фінансуванням, якщо США погодяться продати системи.

Українська сторона веде різні розмови та шукає ці системи всюди. В української сторони є розуміння, скільки Patriot мають країни Близького Сходу, Європи, а також США та деякі азійські країни.

Наступи РФ

Росіяни 17 квітня наступали на Покровському напрямку. Українські бійці відбили наступ і знищили 115 одиниць ворожої техніки, 200 окупантів, ще 30 росіян поранені.







За день до цього, ввечері 16 квітня, РФ намагалася наступати на Запорізькому напрямку, як результат українські Сили оборони знищили 80 бійців РФ, 40 одиниць техніки, ще 117 окупантів поранили.

Наразі РФ зосередила на Сумському напрямку понад 60 тисяч солдатів. За словами президента, Україна не дає сконцентрувати достатню кількість російських військ для наступу в районах Чернігова, Запоріжжя та Харкова.

Китай постачає зброю РФ

Російська армія отримує від китайської сторони порох і артилерію — це інформація від СБУ та розвідок.

До того ж в Україні вважають, що Китай також виробляє зброю на території РФ. Більш детально про це українська сторона зможе сказати наступного тижня.

Можливості українського оборонно-промислового комплексу

За словами президента, наразі український ОПК завантажений приблизно на 60%, на решту 40% немає коштів. Зеленський наголосив, що європейської військової допомоги Україні не вистачає — якби вистачало, то війну вже б закінчили.



Він зауважив, що європейці можуть давати Україні більше фінансування безпосередньо в український приватний сектор.



«Але сказати, що у нас великий дефіцит артилерії сьогодні, я б не сказав. У нас він є, але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали виробляти самі. Непогано, руські бігають по стелі, як-то кажуть, тому що вони зараз бʼють по наших заводах, і не просто так», — зауважив Зеленський.



Президент підкреслив, що зараз важливо закрити питання з артилерією, а дрони — це та сфера, де Україна може отримувати більше допомоги.



«Це б дуже сильно нам допомогло. [...] Реально 2024 рік був дуже складний, але насправді дрони допомогли дуже сильно. Дрони вітчизняного виробництва, бо вони стали заміною або альтернативою за дефіциту артилерійського снаряду. У нас було велике виробництво дронів. Я говорив, ми зробимо мільйон-півтора, а зробили ми кілька мільйонів. У нас серйозні результати. У два рази більше, ніж було обіцяно», — резюмував він.

