Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров хотів уникнути служби в бойовій бригаді

Ексочільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який фігурує у справі про хабар у 700 мільйонів гривень, намагався уникнути служби в зоні бойових дій, коли дізнався, що частина, до якої він мобілізувався, виконує бойові завдання.

Про це повідомила прокурорка відділу САП під час судового засідання, передає кореспондентка «Суспільного».

«Насіров разом зі знайомим звернувся до командира частини А0139, щоб його взяли на службу. Командир повідомив, що частина в зоні бойових дій. Коли Насіров це почув, то сказав, що звернеться до міністра оборони для служби в іншій частині. Він звернувся до знайомого, шукав військову частину, яка не в зоні бойових дій. У нього немає наміру служити в ЗСУ», — повідомила прокурорка.

Також у прокуратурі вважають, що Насіров може виїхати з України — він вже звертався до Ізраїля щодо репатріації. Частина його родини мешкає там.

Попри те, що Ізраїль відмовив Насірову в репатріації у 2021 році, слідство наразі вважає, що ризик того, що ексочільник ДФС покине Україну, залишається.

Прокуратура подала клопотання про зміну запобіжного заходу — там просили про тримання під вартою та збільшити суму застави з 27 мільйонів гривень до 75 мільйонів.

Сторона захисту Насірова назвала це клопотання прокуратури безпідставним і беззаконним та попросила суд відмовити у клопотанні.

Суд переніс рішення про зміну запобіжного заходу на 24 квітня. Також викличуть свідків — представників частини А0139.

Що передувало

Роман Насіров фігурує у справі про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку.

Він 9 квітня не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд, бо, як казав захист, мобілізувався до ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження.

Наступного дня Військова служба правопорядку у ЗСУ почала службове розслідування за фактом призову на військову службу ексочільника Державної фіскальної служби. Командир частини, куди збирався мобілізуватись Насіров, скасував наказ про мобілізацію через порушення — у Романа Насірова відсутня фахова підготовка на посаду сапера.

Того ж дня, 10 квітня, Вищий антикорупційний суд продовжив Насірову запобіжний захід — він зобовʼязаний носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.