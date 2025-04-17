Правоохоронці оголосили про підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву

Служба безпеки й Національна поліція зранку 17 квітня повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Прокопіву.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в правоохоронних органах.

СБУ / «Бабель»

Посадовцю інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків за кордон — як уточнює «Суспільне», у країни Європи.

Що передувало

У жовтні журналісти проєкту Bihus.Info виявили, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА нібито придбала значну кількість нерухомості в Києві, включаючи квартири та комерційні приміщення.

За даними розслідувачів, частину активів придбали за вартістю нижчою від ринкової. Окрім цього, компанії, повʼязані з родиною Прокопіва, нібито інвестували в будівництво житлових комплексів навіть під час повномасштабного вторгнення.

Уже 21 жовтня проєкт Bihus.Info опублікував другу частину розслідування, де стверджував, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

За словами журналістів, ідеться про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. Bihus.Info виявили, що перед тим, як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що нібито допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Зранку 22 жовтня мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від посади та закликав правоохоронні органи до перевірки. Той написав заяву на звільнення.