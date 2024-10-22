Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва після розслідування журналістів

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Володимира Прокопіва від виконання службових обовʼязків заступника голови КМДА після розслідування журналістів про його статки.

Про це повідомив мер Києва.

Кличко закликав правоохоронні та антикорупційні органи перевірити факти, які опублікували журналісти Bihus.Info про низку нерухомості родини та друзів Прокопіва. Від посади його відсторонили задля обʼєктивності перевірки.

Володимир Прокопів.

Володимир Прокопів — депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність» у Київраді. Під час політичної карʼєри очолював земельну комісію (2014—2015), також був секретарем міської ради (2015—2019), а пізніше став одним із заступників мера Києва Віталія Кличка (з 2021 року).

Що передувало

У жовтні журналісти проєкту Bihus.Info виявили, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА нібито придбала значну кількість нерухомості в Києві, включаючи квартири та комерційні приміщення.

За даними розслідувачів, частину активів придбали за вартістю нижчою від ринкової. Окрім цього, компанії, повʼязані з родиною Прокопіва, нібито інвестували в будівництво житлових комплексів навіть під час повномасштабного вторгнення.

Уже 21 жовтня проєкт Bihus.Info опублікував другу частину розслідування, де стверджував, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

За словами журналістів, ідеться про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. Bihus.Info виявили, що перед тим, як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що нібито допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.