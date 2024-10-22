Відсторонений заступник Кличка Володимир Прокопів написав заяву на звільнення

Заступник мера Києва із самоврядних повноважень Володимир Прокопів, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків, написав заяву на звільнення.

Про це повідомив сам Володимир Прокопів.

«За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови», — зазначив Прокопів.

Він також прокоментував розслідування проєкту Bihus.Info про статки його родини та зазначив, що завжди був відкритим до журналістів, оскільки йому «нічого приховувати». Тож він «готовий і відкритий» до перевірки правоохоронців.

Що передувало

У жовтні журналісти проєкту Bihus.Info виявили, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА нібито придбала значну кількість нерухомості в Києві, включаючи квартири та комерційні приміщення.

За даними розслідувачів, частину активів придбали за вартістю нижчою від ринкової. Окрім цього, компанії, повʼязані з родиною Прокопіва, нібито інвестували в будівництво житлових комплексів навіть під час повномасштабного вторгнення.

Уже 21 жовтня проєкт Bihus.Info опублікував другу частину розслідування, де стверджував, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

За словами журналістів, ідеться про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. Bihus.Info виявили, що перед тим, як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що нібито допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Зранку 22 жовтня мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від посади та закликав правоохоронні органи до перевірки.