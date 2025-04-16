Папа Римський не очолюватиме передвеликодні ритуали та службу — він відновлюється після хвороби

Папа Римський Франциск не очолюватиме передвеликодні ритуали та службу 20 квітня, оскільки він досі відновлюється після недуги.

Про це повідомляє Vatican News.

За дорученням Святу Месу в базиліці Святого Петра у Велику суботу, 19 квітня, очолить кардинал Джованні Баттіста Ре.

У неділю, 20 квітня, ранкову Святу Месу на площі Святого Петра проведе кардинал Анджело Комастрі.

Напередодні у Ватикані заявили, що Святу Месу мира в базиліці Святого Петра у Великий четвер вранці за дорученням Папи очолить кардинал Доменіко Кальканьйо.

Літургію Страстей Господніх у Велику П’ятницю в базиліці Святого Петра за дорученням Папи очолить кардинал Клаудіо Ґуджеротті. Молитву Хресної дороги в Римському Колізеї очолить кардинал Балдассаре Рейна.

Крім того, у Великий четвер ввечері Святу Месу Господньої Вечері в базиліці Святого Петра очолить кардинал Мауро Ґамбетті, але це богослужіння входить у програму богослужінь базиліки та не має статусу папського.