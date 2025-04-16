Bloomberg: США тепер вимагають від України повернути $100 мільярдів замість $300 мільярдів

США пом’якшили вимоги до України стосовно повернення грошової допомоги. Це сталося під час перемовин щодо угоди про надра.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня Адміністрація президента Дональда Трампа зменшила оцінку обсягу допомоги, наданої Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ, з $300 мільярдів до приблизно $100 мільярдів. Сама Україна говорила про понад $90 мільярдів.

Білий дім вимагає від Києва угоди про поділ прибутку від майбутніх українських інвестиційних проєктів, зокрема в галузі корисних копалин та інфраструктури. Вашингтон все ще розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої державі під час війни.

Україна наполягає на кращих умовах і відмовляється визнавати американську допомогу боргом. Адміністрація Трампа поки не готова пообіцяти майбутні інвестиції у фонд — а це головна вимога Києва.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявив, що Київ подав зустрічну пропозицію і перемовини тривають: «Ми дуже, дуже близько. Угоду можуть підписати вже цього тижня», — каже він.

Що відомо про угоду щодо надр

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише, однак президент Володимир Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Зеленського у Білий дім. Проте тоді президент США Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.

Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.