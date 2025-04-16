«Стільки шкоди і стільки руйнувань». Байден розкритикував Трампа у першому публічному виступі після відставки

Колишній президент США Джо Байден уперше після завершення своєї президентської каденції виступив публічно, розкритикувавши нову адміністрацію Дональда Трампа.

Виступ Байдена на національній конференції адвокатів, радників і представників людей з інвалідністю в Чикаго транслював телеканал ABC10.

У своїй промові Байден різко критикував дії адміністрації Дональда Трампа — при цьому він жодного разу не назвав чинного президента на імʼя, завуальовано кажучи на нього «той хлопець»

«Менш ніж за 100 днів ця адміністрація завдала стільки шкоди та стільки руйнувань! Перехоплює дух, що це могло статися так швидко», — сказав Байден.

Здебільшого Байден критикував дії Білого дому зі скорочення соціальних програм та апарату державних службовців, а також заходи щодо мігрантів.

«Люди зараз щиро стурбовані — вперше і єдиний раз в історії — тим, що їхні виплати соціального забезпечення можуть бути відкладені або перервані. Вони отримували їх під час війни, під час рецесії, під час пандемії. Але тепер, вперше в історії, це може змінитися. Це було б лихом для мільйонів сімей, мільйонів людей», — сказав Байден.

Він наголосив, що «кожний обраний посадовець має забезпечити, аби уряд працював для людей»: «Ми маємо виконувати те, що обіцяли людям».