Poitico: Трамп хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепу та USAID

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.

Про це пише Politico.

Пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення $28,4 мільярда на Державний департамент і USAID, порівняно з $54,4 мільярда в ухваленому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

Пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, зокрема тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, борються з наркоторгівлею та допомагають миротворчим зусиллям ООН.

Витрати на глобальні програми охорони здоровʼя можуть бути скорочені приблизно на 50%, а фінансування на розвʼязання проблем міграції та біженців буде скорочено вдвічі і використовуватиметься лише в надзвичайних ситуаціях, йдеться в документі.

За словами джерел, адміністрація розглядає можливість закриття до 30 американських дипломатичних представництв по всьому світу. Це стосується посольств США на півдні Африки та в Сахелі, консульств у Європі та кількох посольств в Океанії.

У бюджетному документі зазначено, що адміністрація Трампа також звернеться до Конгресу з проханням затвердити приблизно $20 мільярдів у вигляді відкликаних асигнувань — тобто коштів, які відомство вирішило не витрачати і поверне.