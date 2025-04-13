WP: Трамп хоче депортувати мільйон нелегальних мігрантів за рік

Адміністрація президента США Дональда Трампа протягом його першого року на посаді планує депортувати з країни до одного мільйона нелегальних мігрантів — саме така цифра часто лунає в приватних розмовах.

Про це пише The Washington Post з посиланням на слова чотирьох чинних і колишніх федеральних посадовців, які знайомі з планами Трампа та його адміністрації.

Проте наразі невідомо, за якими критеріями команда американського президента рахує ці депортації. Депортація мільйона мігрантів протягом року суттєво перевищить усі попередні показники — наразі рекорд становить понад 400 тисяч депортацій на рік за президентства Барака Обами.

Видання пише: аналітики кажуть, що такі плани Трампа нереалістичні через обмежене фінансування, нестачу персоналу й те, що більшість мігрантів мають право оскаржити рішення про депортацію в суді. А через завантаженість судів цей процес може тривати місяцями або навіть роками. Усього в США перебуває близько 11 мільйонів нелегальних мігрантів.

Одна з головних причин, чому депортувати мільйон людей буде важко, — значно менше людей незаконно перетинають кордон. А саме такі мігранти зазвичай і становлять більшість депортованих. Після того як Трамп відправив сотні військових до кордону, кількість незаконних перетинів у березні зменшилася до 7 тисяч — це найнижчий рівень за десятиліття.

Щоб реалізувати план депортацій, у США працює радник Білого дому Стівен Міллер разом із Міністерством внутрішньої безпеки США та іншими державними відомствами. Один із варіантів, як швидко збільшити їхню кількість, — це спробувати депортувати частину з 1,4 мільйона мігрантів, які вже мають рішення про депортацію, але їх досі не депортували, бо їхні країни відмовляються їх приймати.

Зараз уряд США веде переговори приблизно з 30 країнами, щоб ті погодились прийняти таких мігрантів, навіть якщо вони не їхні громадяни. У нещодавньому судовому документі адміністрація повідомила, що планує відправити «тисячі» людей до таких так званих третіх країн.

У США відомі випадки, коли людей депортували не до їхніх країн, зокрема, до Мексики, Коста-Рики, Панами. Одного з мігрантів депортували до Руанди після тривалих переговорів між його адвокатами та адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена.

Речник Білого дому Куш Десай не прокоментував запитання про озвучений показник депортації, але в електронному листі зазначив, що адміністрація Трампа має мандат від виборців виправити політику безпеки кордонів і міграції, якою займався Байден.

«Ми вживаємо комплексного підходу, щоб ефективно депортувати терористів та злочинців, які перебувають у країні нелегально», — заявив він.

Аналітики кажуть, що центри для затриманих майже переповнені — наприкінці березня цього року там утримували понад 47 тисяч людей.

Водночас три колишніх чиновники розповіли, що через проблеми з фінансуванням, юридичні труднощі та постійну критику з боку Білого дому, у багатьох імміграційних офіцерів сильно впала мотивація — хоча вони вже працюють на межі своїх сил.

Адміністрація просить Конгрес ухвалити новий великий закон про бюджет, щоб розширити систему міграційного контролю. Але навіть якщо закон ухвалять, потрібно буде ще найняти нових офіцерів, укласти договори із центрами утримання мігрантів і організувати спеціальні рейси літаків для депортацій. І цей процес потребуватиме часу.

Кількість рейсів із депортованими збільшилася лише трохи — зі 100 в січні до 134 у березні (на 15% більше, ніж у середньому за попередні шість місяців). Тобто цього досі недостатньо, щоб депортувати мільйон людей за рік.