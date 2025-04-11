Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров підтвердив, що наказ про його мобілізацію скасували

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров підтвердив, що наказ про його мобілізацію до Збройних сил України скасували.

Про це експосадовець написав у Facebook.

За його словами, він пішов на службу за власним бажанням у «звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті та в Києві — солдатом на посаду сапера», уточнивши, що мав причини не вступати до ЗСУ, бо має трьох неповнолітніх дітей і медичні проблеми. Загалом Насіров пробув на службі три дні.

«Стосовно безпідставних звинувачень. Це політично мотивовані справи. Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений», — так Насіров прокоментував справу про хабар у 700 мільйонів гривень, у якій він фігурує.

Що передувало

Роман Насіров фігурує у справі про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку.

Він 9 квітня не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд, бо, як казав захист, мобілізувався до ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження. Наступного дня Військова служба правопорядку у ЗСУ почала службове розслідування за фактом призову на військову службу ексочільника Державної фіскальної служби. Того ж дня, 10 квітня, Вищий антикорупційний суд продовжив Насірову запобіжний захід — він зобовʼязаний носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.