Убивство Фаріон: підозрюваному Зінченку продовжили арешт

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід Вʼячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє «Суспільне».

Один з адвокатів Вʼячеслава Зінченка, Ігор Сулима, не був присутній на засіданні. На слухання приїхав інший адвокат Юрій Немировський.

Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання Юрій Немировський зазначив, що його підзахисний погано почувається.

За рішенням суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Зінченка продовжили до 8 червня. Наступне засідання у справі відбудеться 29 квітня.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури. Зінченка підозрюють у тому, що у нього виник намір скоїти вбивство, бо він вважав, що Фаріон розколювала народну єдність.