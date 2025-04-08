Очільник МЗС: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про надра

Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра. Те ж саме стосується й тексту документа.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Укрінформу.

За його словами, Україна фіналізує склад переговорної групи, яка найближчим часом поїде до Вашингтону для обговорення тексту угоди, який запропонували США. До складу делегації увійде представник МЗС.

Раніше він зазначав, що делегація України поїде до США з командою юристів. Сьогодні він уточнив, що оберуть одну з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес від української команди.

Сибіга наголосив, що угода має бути взаємовигідною для двох країн і не суперечити євроінтеграційному курсу України.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Після того українська сторона, зокрема Володимир Зеленський, сигналізувала про те, що Україна готова підписати документ.

Згодом CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Про нові вимоги США повідомляли й інші медіа — офіційного підтвердження не було.

14 березня міністерка юстиції Ольга Стефанішина сказала, що Україна та США завершили переговори щодо угоди про рідкоземельні корисні копалини — текст документа готовий.

Проте Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, 27 березня написала, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги.

Угода, що її зараз пропонують США, охоплює не тільки корисні копалини, а й усі мінеральні ресурси, включаючи нафту й газ, на всій території України. Також угода охоплює інфраструктуру, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів: дороги, залізниці, трубопроводи, порти та переробні заводи.

У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.