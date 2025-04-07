Новий премʼєр Гренландії вступив на посаду — його партія підтримує незалежність острова

У понеділок, 7 квітня, очільник правоцентристської партії Demokraatit Єнс Фредерік Нільсен обійняв посаду премʼєра Гренландії.

Про це пише данська газета Berlingske.

Після затвердження на посаді Нільсен затвердив склад свого уряду, до якого увійшли чотири з пʼяти парламентських партій.

Попередній премʼєр Муте Егеде очолив Міністерство фінансів і податків, а за зовнішні відносини й надалі відповідатиме Вівіан Мотцфельдт.

Наприкінці березня Нільсен підписав угоду з лідерами трьох із чотирьох інших парламентських партій. Разом цей альянс контролює трохи менше ніж 75% місць у 31-місцевому гренландському парламенті Іннатсісартут.

Серед найнагальніших проблем, з якими матиме справу новий уряд Гренландії, — зростаючий тиск з боку Сполучених Штатів: президент Дональд Трамп постійно заявляє, що арктичний острів мають контролювати США, а не Данія.