Суд не дозволив компаніям Суркісів стягнути з ПриватБанку понад $250 мільйонів

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду не дозволив компаніям братів Ігоря та Григорія Суркісів стягнути з ПриватБанку понад $250 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг Нацбанку України та ПриватБанку є остаточною та оскарженню не підлягає.

У 2016 році, під час націоналізації ПриватБанку, Нацбанк України визнав, що родина Суркісів та їхні компанії пов’язані з банком — тобто могли впливати на його рішення або отримували вигоду на особливих умовах. Далі гроші, які були на рахунках компаній-нерезидентів у кіпрській філії ПриватБанку, включили до процедури bail-in.

Але вже в 2017 році суд (Окружний адмінсуд Києва, який пізніше ліквідували) вирішив, що ці компанії не мали бути визнані пов’язаними з банком. І постановив: ПриватБанк має повернути їм понад $250 мільйонів.

Це одна з чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти державного ПриватБанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру.

Справи «родини та компаній Суркісів» розглядаються судами з 2017 року. Суркіси намагаються довести, що були начебто незаконно позбавлені своїх депозитів, оскільки не є повʼязаними особами з ПриватБанком та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.