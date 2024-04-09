Суд не дозволив повʼязаним із Суркісами компаніям стягнути з ПриватБанку $350 мільйонів

Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку і не дозволив компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів, стягнути $350 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Позов подали шість компаній — Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments і Sofinam Investments, що наближені до родини Суркісів. Вони обслуговувалися в кіпрській філії банку, де тримали близько $250 мільйонів. Після націоналізації вони намагалися повернути ці гроші, а ще отримати $100 мільйонів відсотків через українські та кіпрські суди.

Ці компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже $350 мільйонів, однак Верховний суд скасував ухвалу про забезпечення позову.

«Перемога у цій справі — це не просто спільний юридичний успіх ПриватБанку та Кабінету міністрів. Це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах», — зауважив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Суркіси проти ПриватБанку

Члени сімʼї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у звʼязку з приватизацією ПриватБанку, де брати Ігор та Григорій Суркіси тримали значні суми коштів. У НБУ переконані, що вони отримували кредити й розміщували депозити не на ринкових умовах, а завдяки особливим домовленостям із колишніми власниками ПриватБанку.

Суркіси намагаються довести, що не повʼязані з колишніми власниками банку, і скасувати процедуру bail-in. Депозити Суркісів на суму $350 мільйонів обміняли під час націоналізації на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню. Але Верховний суд 15 червня остаточно визнав Суркісів особами, повʼязаними з колишніми власниками банку, і не задовольнив їхній позов про стягнення коштів.

Однак офшорні компанії, які тримали ці депозити, подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду від 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобовʼязав банк повернути сімʼї Суркісів $350 мільйонів.