Угода про надра: делегація України поїде до США з командою юристів

Українська делегація найближчим часом поїде до Вашингтону для чергового раунду переговорів стосовно угоди про корисні копалини, а також окремо залучить юридичну компанію, щоб та супроводжувала переговорний процес.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що вона має відповідати інтересам обох країн. І в нас є своє законодавство. Ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні», — наголосив він.

Тому супроводжувати переговори буде «одна з найвідоміших юридичних компаній», вона допомагатиме переговірній команді і водночас вестиме власний трек напряму з американськими юристами.

«Ми очікуємо, що українська делегація відбуде в короткій перспективі до Вашингтону для обговорення положень отриманої від США угоди щодо мінеральних ресурсів», — зазначив Сибіга.

І додав, що під словами «коротка перспектива» слід розуміти тиждень чи два.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.