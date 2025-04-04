NYT: ЄС готує масштабні штрафи проти соцмережі X Ілона Маска

Регуляторні органи Європейського Союзу готують серйозні санкції проти соцмережі X Ілона Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією.
Про це The New York Times повідомили джерела.
За словами співрозмовників, покарання включатиме штраф і вимогу про зміну продукції. Очікується, що вимоги будуть оголошені влітку цього року і стануть першими в рамках нового закону ЄС, покликаного змусити соціальні медіакомпанії контролювати свої сервіси.
Європейська влада зважує, наскільки великий штраф накласти на компанію X, враховуючи ризики подальшого протистояння з президентом США Дональдом Трампом. Джерела кажуть, що сума штрафу може перевищити $1 мільярд, оскільки регулятори прагнуть зробити X прикладом для інших компаній, щоб утримати їх від порушення закону «Про цифрові послуги».
Чиновники ЄС заявили, що їхнє розслідування щодо X просувається незалежно від митних переговорів. Розслідування почалося в 2023 році, і минулого року регулятори винесли попереднє рішення про те, що X порушила закон.
За словами чиновників, Європейський Союз і X все ще можуть досягти врегулювання, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять занепокоєння регуляторів.
На X також чекає друге розслідування ЄС, яке є ширшим і може призвести до подальших покарань. Чиновники ЄС розслідують те, як бездіяльність X у боротьбі з користувацьким контентом перетворила її на осередок мови ненависті та дезінформації.
- Закон ЄС про цифрові послуги набув чинності 25 серпня. Однак якщо раніше ЄС мав побоювання, що Twitter може не дотримуватися норм закону, то вони посилилися після того, як Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. У червні 2023 року Twitter погодився дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги.