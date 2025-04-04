NYT: ЄС готує масштабні штрафи проти соцмережі X Ілона Маска

Регуляторні органи Європейського Союзу готують серйозні санкції проти соцмережі X Ілона Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією.

Про це The New York Times повідомили джерела.

За словами співрозмовників, покарання включатиме штраф і вимогу про зміну продукції. Очікується, що вимоги будуть оголошені влітку цього року і стануть першими в рамках нового закону ЄС, покликаного змусити соціальні медіакомпанії контролювати свої сервіси.

Європейська влада зважує, наскільки великий штраф накласти на компанію X, враховуючи ризики подальшого протистояння з президентом США Дональдом Трампом. Джерела кажуть, що сума штрафу може перевищити $1 мільярд, оскільки регулятори прагнуть зробити X прикладом для інших компаній, щоб утримати їх від порушення закону «Про цифрові послуги».

Чиновники ЄС заявили, що їхнє розслідування щодо X просувається незалежно від митних переговорів. Розслідування почалося в 2023 році, і минулого року регулятори винесли попереднє рішення про те, що X порушила закон.

За словами чиновників, Європейський Союз і X все ще можуть досягти врегулювання, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять занепокоєння регуляторів.

На X також чекає друге розслідування ЄС, яке є ширшим і може призвести до подальших покарань. Чиновники ЄС розслідують те, як бездіяльність X у боротьбі з користувацьким контентом перетворила її на осередок мови ненависті та дезінформації.